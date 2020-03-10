الحكومة: لم نصل إلى مرحلة تستدعي تعطيل الدراسة بسبب فيروس كورونا

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستقرر تعطيل المدارس، في كل مرة تكون فيها الأمطار خارج السياق الطبيعي، لإعطاء الفرصة للجهات التنفيذية، للتعامل مع الأمطار، بفضل تقليل الكثافات المرورية.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC"، أن هذا الإجراء يهدف تجنيب الطلاب، حدوث أي مشكلة مثل التأخر في العودة إلى منازلهم، وأردنا تجنيب أولياء الأمور القلق على أبنائهم.

وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن الشائعات تمثل عبئًا على الحكومة والمواطن، حيث أن الأخير يوضع في حالة قلق وترقب دائم، مشيرًا إلى أن البعض، يستغل انتشار فيروس كورونا، وحالة الخوف الشديدة منه، بشكل سلبي لإشاعة أخبار كاذبة ومفبركة.

وأردف: "يكون على أجهزة الدولة عبء كبير بشأن متابعة ورصد الشائعات ثم نفيها، وكان لا بد من التحرك السريع، خاصةً أن هناك منظومة قوانين تتيح إتخاذ إجراءات رائعة"، لافتًا إلى أن المادة 88 من قانون العقوبات، بها عقوبات ضد مروجي الشائعات، تصل للحبس لمدة سنة وغرامة مالية.

وأوضح، أن العقوبة الموجودة في قانون جرائم الإنترنت، جرى التصديق عليه في أغسطس 2018، وتصل فيه العقوبة إلى الحبس 5 سنوات و300 ألف جنيه، في بعض الجرائم الخاصة بمروجي المعلومات الخاطئة.

وحول تعطيل الدراسة، قال "سعد": "نحن في مرحلة لا تستدعي كل هذا القلق الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها أكبر من الواقع الحقيقي على الأرض، ولم نصل إلى مرحلة تستدعي تستدعي تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات".

وأشار، إلى أن رئيس الوزراء، كلف بوضع تصور اقتصادي لسيناريوهات التعامل مع فيروس كورونا، لأنه أثر على الاقتصاد العالمي، مردفًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعكف على وضع هذا التصور، وكيفية تأثر مصر داخليًا بالفيروس، مثل السياحة وانتقال السلع والخدمات بين الدول، خاصةً أن الصين مصدر للمواد الخام التي تدخل في الصناعات الوطنية.