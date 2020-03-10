وزيرة الصحة: حالة المصري القادم من صربيا تحسنت.. والكندي سيخرج قريبا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر، مستقرة، حيث إن الشخص المصري المصاب، الذي كان قادمًا من صربيا، مرورًا بفرنسا، تحسن بشكل كبير، كما أن الشخص الكندي الذي يعمل في البترول في مصر، اقترب على الخروج، وصحته مستقرة وجيدة.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON E"، أن الإجراءات التي تتخذها مصر، للتصدي من انتشار كورونا دقيقة جدًا، حيث إن بعض الدول تتقصى عن الحالات المخالطة لمصاب بفيروس كورونا، ويقيسوا درجات الحرارة، وإذا لم تظهر أعراض، يجري عمل حجز منزلي له فقط، دون أي تحليل، بينما مصر لا تقوم بذلك.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر تعمل تحليل لجميع المخالطين، للتأكد بشكل قطعي من وجود الوباء من عدمه، كما أن نسبه الإصابة في مصر بفيروس كورونا منخفضة، حيث إن مصر بها 100 مليون نسمة، فضلا عن وجود 7 مليون آخرين داخل مصر من جنسيات أخرى، وهم أشقاء لنا، ولا نُطلق عليهم مطلقًا لفظ لاجئين.

وتابعت: "احنا ماشيين بإجراءات احترازية، وقررنا نروح على كل المراكب السياحية في الأقصر وأسوان، وكذلك الفنادق الثابتة، وأخذنا عينات عشوائية والحمد لله طلعت كلها سلبية، مفيش دولة بتدور على ناس عشان تعملها تحليل وتطمن عليها".