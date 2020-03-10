هاني يونس يشيد باعتذار مواطنة للصيني ضحية التنمر: "ناس محترمة"

أشاد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بما فعلته فتاة مصرية تُدعى رشا محمد، صاحبة شركة سياحة وتعمل في مجال السياحة الأسيوية، حيث وصلت للشاب الصيني صاحب واقعة التنمر على الطريق الدائري وقدمت له اعتذارا باسم الشعب المصري.

وشارك "يونس"، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورا مدون به اسم الفتاة وتفاصيل عملها، وما قدمته للشاب الصيني واعتذارها له نيابة عن كل المصريين، وعلق عليه: "الناس المحترمة".

وأعلنت الإعلامية الصينية فيحاء وانغ، أنها التقت الشاب الصيني الذي تّعرض للتنمر وسط الطريق الدائري، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلقت "وانج"، على الفيديو: "مساء الخير أصدقائي الأعزاء، قبل قليل التقيت مع الشاب الصيني الذي تعرض للتنمر بسبب كورونا وسط الطريق الدائري بالقاهرة، حيث عبر العديد من الأصدقاء المصريين عن اعتذارهم عن ما حدث".

وتابعت: "نحن إخوان في الإنسانية، وكان هذا النوع من الظواهر نادرا، ندعو الجميع إلى الوقوف معا من أجل مكافحة الفيروس، وأتمنى له إقامة سعيدة بالسلامة والهدوء في مصر بلدي الثاني".

وأظهر الفيديو قيام فتاة مصرية بتقديم باقة ورد للشاب الصيني الذي تعرض للتنمر، وقالت له "بالنيابة عن الشعب المصري اعتذر لك عن ما حدث، أتمنى أن تقبل اعتذاري".

وسادت حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب تداول فيديو لمواطن صيني تعرض للتنمر من قبل سائق شركة "أوبر"، عقب طلبه لسيارة "أوبر" من المعادي، وعدد من السيارات المجاورة له، وتصويره مرددين "كورونا كورونا".

وتضمنت الواقعة "نزول السائق على الطريق الدائري وسحب مفتاح العربية وتركها، لإجبار الصيني على النزول"، في الوقت الذي حاول فيه الصيني البحث عن أي وسيلة مواصلات أخرى تنقله للمكان الذي يريده، ولكن لم يتوقف أحد له، ليطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة السائق وكل من تنمر عليه.