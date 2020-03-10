القليوبية تواصل تطهير شوارع حي غرب شبرا الخيمة من الإشغالات

واصلت محافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديرية الأمن بقيادة اللواء جمال الدين الرشيدي، مدير أمن القليوبية، الحملة المكبرة لإعادة الانضباط للشارع بالاشتراك مع شرطة المرافق، وعناصر قوات الأمن ورجال المرور والمباحث لإزالة الإشغالات والمخالفات والباعة الجائلين، وضبط الخارجين على القانون لتطهير شوارع حي غرب شبرا الخيمة من الإشغالات، وتسيير الحركة المرورية.

وقامت الحملة بإزالة جميع الإشغالات ووصلات الكهرباء المخالفة، وضبط السيارات التي تسير بدون لوحات معدنية وضبط الخارجين على القانون والتكاتك غير المرخصة، بمنطقة غرب.

وأسفرت الحملة عن إزالة كل الإشغالات والباعة الجائلين والمقاهي التي تعدت على الأرصفة وتحرير محاضر للعقارات المخالفة.

يذكر أن الشوارع بمناطق الحملة كانت تعاني من كثرة الباعة الجائلين والتعدي على الأرصفة، ما سبب الكثير من الإزعاج للسكان، وصعوبة في حركة المارة، خاصة مع أهمية تلك الشوارع كمحاور مرورية هامة.

كما تزامن مع الحملة جهود في مجال رفع كفاءة النظافة بالشوارع وتجميلها وتقليم الأشجار.

فيما أكدت نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أن المتابعة مستمرة لوقف أي محاولة لإعادة الإشغالات مرة أخرى والتصدي لها بكل قوة وإزالتها في المهد، لتحقيق الانضباط بالشوارع وعدم السماح بالتعدي على الرصيف وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق، لافتة أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بمدينة شبرا الخيمة.