الوزراء: فيروس كورونا لن يعطل خطة الانتقال إلى العاصمة الإدارية

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن هناك حالة من التهويل على منصات التواصل الاجتماعي، بخصوص حالات فيروس كورونا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC": "السوشيال ميديا قايمة بالواجب، لكن الحمد لله مصر أحسن من غيرها كتير، والحالات محدودة، وبعض المطارات العالمية مفيهاش اللي بيحصل عندنا، والإجراءات تحمينا".

وتابع: أن الدولة تعاملت بصراحة شديدة جدًا: "ومفيش حاجة مستخبية، والحكومة طبقت الإجراءات"، لافتًا إلى أن التجمعات الكبيرة جرى تأجيلها احترازيًا، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.

وأردف: "سعيد بالإجراءات التي تمت، وكانت شفافة وسريعة وفعالة، ولحد دلوقتي معندناش حاجة كبيرة، وفيروس كورونا لن يعطل خطة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكل المحاور تعمل وفق جدولها الزمني".

وأشار، إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة جزء من عملية الإصلاح الإداري الكبرى، التي يدعمها رئيس الجمهورية، موضحًا أن الجميع يعاني من التعامل مع الجهاز الإداري للدولة، نتيجة تراكمات سنوات طويلة، حيث أُهمل تدريب الموظفين.