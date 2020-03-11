أبو بكر يشيد بقرارات الحكومة لمواجهة شائعات كورونا: البلد ماشية كويس

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، ببيان مجلس الوزراء، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخباراً، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وقال أبو بكر، خلال تقديمة برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E" إنه في وقت سابق، ناشد النائب العام بضرورة توقيع عقوبات على كل الذين يتنمرون أو يسخرون أو يشيعون أخبارًا كاذبة تتعلق بكورونا، مضيفًا: "مش معقولة بلدي تواجه هذا الخطر، وواحد يبهدل المجتمع بحاله على الفيس بوك".

وواصل: "هذا الكلام تم ترجمته في بيان لمجلس الوزراء، وأنا ملتزم مهنيًا وأدبيًا أمام قرارات المجلس الأعلى للإعلام، وقانونيًا أمام قرارات الحكومة.. الدولة ماشية كويس".

وسادت حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب تداول فيديو لمواطن صيني تعرض للتنمر من قبل سائق شركة "أوبر"، -عقب طلبه لسيارة "أوبر" من المعادي- وعدد من السيارات المجاورة له، وتصويره مرددين "كورونا كورونا".

وتضمنت الواقعة، "نزول السائق على الطريق الدائري وسحب مفتاح العربية وتركها، لإجبار الصيني على النزول"، في الوقت الذي حاول فيه الصيني البحث عن أي وسيلة مواصلات أخرى تنقله للمكان الذي يريده، ولكن لم يتوقف أحد له، ليطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة السائق وكل من تنمر عليه.