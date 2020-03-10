وزيرة الصحة توضح درجات التقصي لكشف مصابي فيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن هناك درجات من التقصي والتتبع للأمراض تقوم بها وزارة الصحة، فحينما أخطرت منظمة الصحة العالمية مصر بأنه كان هناك أشخاص أجانب أثبتت تحليلهم بإصابتهم بفيروس كورونا عقب مغادرتهم مصر، تم رصد تلك الحالات وثبت أن مركب نيلي كان يجمعهم.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "mbc مصر" ، أنه تم التوجه الفوري إلى المركب النيلي وإجراء الكشف على كل الموجودين، ولم يثبت أي حالة إصاباتها بالفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، ولم يعانوا من أي شيء.

وتابعت: "ولزيادة التقصي أخذنا عينات عشوائية، وتفاجأنا بتحاليل إيجابية لبعض الحالات، رغم أنها لا تشتكي من شيء وليس لديها ارتفاع في درجات الحرارة، وقامت الوزارة على الفور بعمل مسح للكل المتواجدين على المركب، وبالفعل ثبت إصابة 45 شخصا على متن المركب بالفيروس، رغم أنهم لا يعانون من أي شيء ولا تظهر عليهم أعراض، وحاليا بعضهم أصبح سلبيا".

وواصلت: "إحنا بنمشي ببرتوكول وضعته منظمة الصحة العالمية، وهي إما تعمل تحليل بعد كل 48 ساعة مرتين للتأكد من سلبية الشخص من الفيروس، أو يتم حجزة لمدة 14 يوما، وأي شخص يغادر حتى بعد التعافي بنسبة 100% يتم احتسابه في التقرير أنه حالة إصابة".