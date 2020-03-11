كيف سيتقاضى المصري المقيم في إيطاليا راتبه بعد قيود فيروس كورونا؟

طبقت إيطاليا قيودا مشددة على حركة السفر والتنقل في عموم أنحاء البلاد التنفيذ منذ ساعات، وذلك في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث استيقظ نحو 60 مليون إيطالي اليوم على إغلاق كامل للبلاد، وقد طلبت السلطات من المواطنين البقاء في منازلهم.

ويوجد في إيطاليا أكبر عدد من حالات الإصابة خارج الصين، وأظهرت أحدث الأرقام ارتفاع عدد الإصابات في إيطاليا إلى 9172 حالة، وتسجيل 463 حالة وفاة.

ويقول الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن المصريين العاملين في المصانع الحكومية التي أغلقت أبوابها، سيتقاضون مرتباتهم من خلال الدعم المقدم لتلك المصانع، والعامل سيتقاضى مرتبه من الحكومة مباشرة.

وأضاف إسكندر لـ"الوطن": "بالنسبة للمصريين العاملين في القطاع الخاص، ودافعي الضرائب قامت الحكومة الإيطالية بتجميد دفع الضرائب والأقساط لمدة 18 شهرا، في حالة إذا كان المصري يعمل لحسابه".

وتابع: "المصري العامل باليومية، سيذهب إلى مكتب العمل ويحصل على 80% من الراتب الذي يتقاضاه، حتى يوم الرابع من أبريل، وتستمر حال بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أما الضرائب لأصحاب الأعمال الخاصة في إيطاليا ستحاسبهم الحكومة الإيطالية حال خسارتهم على متوسط التقرير الضريبي السنوي".

وكانت إيطاليا قد أعلنت في وقت سابق حظرا على التجمعات العامة في عموم البلاد، وحث رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الإيطاليين كافة على البقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا عند الذهاب إلى أماكن العمل أو لظرف طارئ، حيث إنه ومن المقرر إغلاق المدارس والجامعات حتى مطلع أبريل.

وكان وزير الرياضة الإيطالي فينسينزو سبادافورا قد انتقد تجاهل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم دعواته إلى تعليق مبارياته مع تفشي الفيروس القاتل.

وقال إنه من غير المنطقي استمرار إقامة مباريات كرة القدم بعد وضع 16 مليون شخص في الحجر الصحي في شمالي إيطاليا في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

ويوم الاثنين، مات ستة سجناء وسط اضطرابات في سجون إيطاليا بعدما علقت السلطات زيارات السجون كافة.