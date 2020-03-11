موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب "الاتحاد"، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي وأرسنال، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها مواعيد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة لها فيما يلي:

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس الجاري بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال

ومن المقرر أن تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال، عبر قناة "بي إن سبورت hd3" الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

آرسنال يفتقد لخدمات توريرا

وستشهد المباراة غياب نجم أرسنال، لوكاس توريرا، بعدما تعرض للإصابة بكسر في الكاحل الأيمن في مباراة فريقه أمام بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكشف آرسنال، عبر موقعه الرسمي، الاثنين الماضي، عن حاجة اللاعب للغياب مدة تتراوح بين 8 إلى 10 أسابيع للعلاج.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يدخل مانشستر سيتي المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، متأخرًا بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما يحتل الجانرز المركز التاسع برصيد 41 نقطة.