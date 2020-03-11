عضو تنسيقية الشباب: الأحزاب سعيدة بالحوار المجتمعي حول الانتخابات

قالت سها سعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية الشباب وضعت لائحة تنظم العمل داخلها، موضحة أن كل أعضاء التنسيقية في الأساس منخرطين في العمل السياسي منذ فترة طويلة، وهو ما أكسبهم أدبيات الاحترام بين الزملاء.

وأضافت خلال حوار ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، الذي يقدمه الإعلاميان خالد أبوبكر وبسمة وهبة، أن صياغة بندين مؤخرا في لائحة العمل له بعد آخر، نظرا لقرب الاستحقاقات الانتخابية ما يدفع كل مؤسسات القوى السياسية بشكل عام بوجود نوع من الصراع من حالة التشرذم والتراشق، ما دفعنا لنكون سُنة حسنة.

وأوضحت أن تشكيل التنسيقية شديد التنوع، كما أن التنوع مقبول، ويجب أن يكون موجودا في تنسيقية، موضحة أنها تتمنى أن تشمل قوائم انتخابات البرلمان المقبلة المؤيد والمعارض في صف واحد.

وأشارت إلى أنها تناقشت مع شخصية سياسية معارضة وكان كلامه مقارب لكلام رئيس حزب موجود في التنسيقية، طالما الهدف واحد ويخرج من أرضية وطنية وأن نصطف خلف الدولة، مشيرة إلى أن الأحزاب والشخصيات العامة كانوا سعداء بفكرة الحوار المجتمعي بشأن الانتخابات المقبلة.