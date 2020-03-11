الأرصاد تنصح المواطنين بتجنب السفر خلال موجة الطقس السيئ

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن الهيئة العامة للأرصاد الحوية أصدرت بيانا أوضحت فيه أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ الخميس وتستمر 48 ساعة.

ونصح شاهين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة "CBC"، والذي يقدمع الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، بتجنب السفر والالتزام بالمنازل في هذه الفترة، نظرا لأن الأمطار ستكون غزيرة على معظم المناطق، وإذا كان السفر ضروريا فيجب القيادة بهدوء والتأكد من عمل مساحات السيارات.

وتابع: "يجب عدم ركن السيارات في أماكن مفتوحة أو تحت لوحات إعلانية أو أشجار، نظرا للرياح الشديدة، والحذر من الاقتراب من أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء".