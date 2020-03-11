إخصائي أمراض صدر من ووهان: كورونا في مراحله الأخيرة بالمدينة

قال الدكتور علي الوعري، أخصائي أمراض الصدر والجهاز التنفسي، إن مدينة ووهان مازالت تحت الحجر الصحي المشدد الذي قارب الـ50 يوما منذ 23 يناير الماضي، لافتا إلى انحسار الفيروس في المدينة، وأنه في مراحله الأخيرة بمقاطعة "هوبي".

وأضاف الوعري، خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس من مدينة ووهان ببرنامج "من مصر"، والمذاع على شاشة قناة "CBC"، والذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل، وريهام إبراهيم، أي وباء يظهر بهذا الشكل لأي دولة يحدث عملية إرباك لها، بخاصة للكوادر الطبية، لاسيما أن فيروس كورونا حتى الآن لم يتم الكشف عن أسباب ظهوره وانتشاره، والصين فعلت أشياء جبارة للحيلولة دون تفشي الفيروس.

وأشار إخصائي أمراض الصدر والجهاز التنفسي، إلى أنه تم تفكيك المستشفيات الميدانية في المدينة، واستبدال مستشفيين بها، وتم بناؤهما في فترة وجيزة لا تتعدى 10 أيام.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، إن سلطات بلاده نجحت في السيطرة عمليا على فيروس كورونا في بؤرة تفشيه بمقاطعة هوبي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

ولا يزال الوضع معقدا في البلدان الأوروبية وخاصة في إيطاليا، حيث يقترب عدد المصابين من 10 آلاف توفي منهم 463، أما في روسيا فقد اتخذت السلطات المعنية تدابير حازمة لمنع انتشار الفيروس وبلغ عدد الإصابات المسجلة رسميا 20 إصابة فقط.

وأعلن الخبير الصيني تشونج نان شان رئيس لجنة الخبراء الاستشارية الخاصة للجنة الحكومية المعنية بالقضايا الصحية في الصين، أن فيروس كورونا سيستمر في الانتشار في جميع أنحاء العالم حتى شهر يونيو على الأقل.