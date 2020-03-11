طوارئ في المنيا تحسبا لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رفع حالة الطوارئ وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، لمواجهة توقعات الطقس السيئ واحتمالية هطول أمطار غدا الخميس، ومتابعة أية أحداث تقع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، لمتابعة مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال هطول أمطار غزيرة، من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل ودور كل قطاعات المحافظة: الري، الطرق، المرور، الصحة، التعليم، الكهرباء، والإسكان.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق بين كل الأجهزة المعنية لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الأمطار والتعامل الفوري معها وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين، مؤكدا على ضرورة تحلي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بروح الفريق الواحد لتدارك أي حالات طارئة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وتقليل الخسائر التي قد تنجم عن هذه الحالات الطارئة.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية التنسيق مع مديرية الري والموارد المائية مع المرور اليومي والمستمر على كل مخرات السيول البالغ عددها 34 مخرا لمداومة التطهير لتلك المجاري ومتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة سريان المياه داخلها وتحديد مسارات مخرات السيول والتأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش والمخلفات ومتابعة حالة الطرق العامة حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، للعمل أثناء الأمطار أو السيول وكذا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وراجع المحافظ مع مديري المديريات ورؤساء المراكز والقطاعات المختلفة للمحافظة دور كل جهة والإجراءات المتبعة حال حدوث أحداث طارئة وكيفية التعامل مع الأزمة من خلال سيناريو محاكاة.

وأعلن المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري بالمحافظة إنه تم المرور اليوم على جميع مراكز المعدات بالصيانة الوقائية ومركز معدات الصرف ومركز معدات مصلحة الميكانيكا والكهرباء وتم التأكد من جاهزية المعدات للتعامل مع الأحداث وتواجد جميع السائقين.