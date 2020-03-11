فيديو.. أول عرض لـ كليب "رايحه لصحباتي" لـ إدوارد وابنته ماريا

عرضت الفنانة إسعاد يونس أغنية "رايحه لصحباتي" لماريا إدوارد وذلك خلال حلقة الثلاثاء من برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

ويشارك إدوراد الغناء مع ابنته في الكليب الذي أخرجته عفاف جريس ولحنه أسامة رفعت وكتبه شفيق كارم.

وكشف إدوارد تفاصيل الكليب مشيرًا إلى أن رحمة عيد تواصلت معه عبر "فيسبوك" وطلبت منه تبني ماريا ابنته فنيًا وقابلها بالفعل واقتنع بفكرتها القائمة على أن يكون الكليب بالكامل من تأليف وتلحين وغناء وتصوير بواسطة الشباب موجهًا لها ولفريق العمل الشكر على الكليب الذي أنجزوه بمبلغ بسيط لا يُذكر على حسب تعبيرة.