أكرم محمود البزاوي: الناس بتقولي يا معفن وأنا أبويا واخد هدومي بيلبسها

استضافت الفنانة إسعاد يونس الفنان محمود البزاوي ونجله أكرم، وذلك خلال حلقة الثلاثاء من برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

أكرم البزاوي يحكي عن تواجده ووالده على "السوشيال ميديا"

وحكى أكرم البزاوي عن موقف طريف مع جده الراحل في حوار له مع المخرج رمسيس وسأله "ده إيه بالنسبة لك" ليرد عليه السعدني "ده أكرم البزاوي آخر صاحب ليا وده اللي قاعد معايا وبحكي له وبيحكي لي".

وأشار أكرم البزاوي إلى أنه هو الذي أقنع والده بالتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن شهرته على "السوشيال ميديا"، بدأت بأن والده نشر صورة له مرتديًا الجاكيت الخاص به: "أنا عادي بقوله الجاكيت ده بتاعي زي ما واحد صاحبي إديته حاجة ونسيها وبعدين أخد الجاكيت بتاعي واتصور بيه وهيحتاجه في الشغل".

وأضاف: "بالنسبة لي في الأول كان حلو إنه مبيشتغلش كتير لأنه دلوقتي بياخد هدومي وأنا بنزل كتير وهو واخد الهدوم والناس بتقولي يا معفن وأنا مش معفن أنا أبويا واخد هدومي".

البزاوي: اكتشفت إننا فاهمين حكاية الأب غلط

وقال البزاوي إن نجله أكرم أقرب شبهًا بجده الكاتب الصحفي الراحل محمود السعدني مشيرًا إلى أنه تعلم منه ثقافة الفطرة التي شاهدها في حماه الراحل.

وتحدث الفنان محمود البزاوي عن علاقته بنجله أكرم قائلًا: "وصلت لمرحلة غريبة واكتشفت إننا فاهمين حكاية الأب غلط وإنه يمتلك الحقيقة المطلقة وهو اللي شايف وعارف واكتشفت مع أكرم إن فيه حاجات كتير فايتاني اللي أنا عرفته في 30 سنة هو عرف ده في 30 ثانية وإن فيه جيل ديجتال وبقيت بتعامل معاه إنه هو الأب مش الابن".