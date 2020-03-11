مدبولي يوجه بتسريع التواصل مع الجانب الأمريكي لتعزيز التعاون المشترك

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالمتابعة المكثفة مع الجانب الأمريكي لتفعيل وتسريع أوجه التعاون في تمويل المشروعات وتعزيز العمل المشترك في تنفيذ مشروعات تمثل أولوية لدى الحكومة المصرية، سواء كانت الموضوعات تتعلق بالوزارة أو باقي الوزارات الأخرى.

يأتي ذلك بعدما عرضت المشاط، على رئيس الوزراء خلال اجتماعهما أمس، نتائج زيارة الوزيرة إلى واشنطن خلال الفترة من 24 حتى 27 فبراير الماضي.

وأكد الجانب الأمريكي ممثلا في رؤساء بنك الاستيراد والتصدير، والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية، للوزيرة، حرص بلادهم على تمويل المشروعات التي تمثل الأولوية لمصر، لا سيما في مجالات الطاقة، النقل، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، حسب ما أطلعت المشاط رئيس الوزراء، خلال الاجتماع.

وأشارت إلى الاتفاق مع مسؤولين أمريكان، على تشكيل مجموعة عمل لصياغة خطة التحرك لتعزيز فرص استفادة مصر من مبادرة "الرخاء لأفريقيا"، التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهيئ فرصا لتعزيز التعاون والشراكة بين القاطعين العام والخاص، موضحا أنّها بحث ذلك خلال الزيارة مع مسؤولين بالإدارة الأمريكية، والكونجرس، إذ جرى بحث مقترحات تعزيز التعاون الإنمائي بين مصر والولايات المتحدة.

وخلال اللقاء، أشارت الوزيرة إلى اللقاءات التي عقدتها في واشنطن مع رئيس البنك الدولي، والمديرين التنفيذيين للبنك، وعدد من قيادات البنك المسؤولين عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأظهرت اللقاءات استمرار حرص البنك الدولي على الإسهام بفاعلية في جهود التنمية الجارية في مصر، ودعم المشروعات التي تستهدف الاستثمار في القوة البشرية، بما في ذلك خلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المرأة.

كما تطرقت لقاءات وزيرة التعاون الدولي مع مسؤولي البنك الدولي، إلى دعم البنك لاستراتيجية التحول الرقمي، وزيادة الصادرات التكنولوجية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشاد مسؤولو البنك بجهود مصر لتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي، لما يمثله من ضمانة لتعزيز معدل النمو، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات برنامج الإصلاح المالي والنقدي.