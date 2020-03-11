"العربى لسيدات الأعمال" يختار "المشاط" شخصية ٢٠٢٠ خلال مؤتمر رائدات التنمية​

اختار المجلس العربى لسيدات الاعمال، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، شخصية عام ٢٠٢٠، وذلك اثناء مؤتمر رائدات التنمية الذى عقده المجلس تحت عنوان "ريادة المرأة..نهضة الاقتصاد".

وقال المجلس، إنه تم اختيار الدكتورة رانيا المشاط، شخصية عام 2020، لانجازاتها ونجاحاتها الهائلة على مدار مسيرتها المهنية الحافلة فى أهم المؤسسات الوطنية والدولية حيث شغلت منصب مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي في واشنطون ووكيل محافظ البنك المركزي المصري، وتبنت إصلاحات هيكيلية فى احد القطاعات الرائدة فى الاقتصاد المصرى اثناء توليها وزارة السياحة، من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة في 2018، والذي يهدف الي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ اصلاحات هيكلية ترفع القدرة التنافسية للقطاع وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، وتضمن البرنامج خمس محاور هم الاصلاح المؤسسى والاصلاح التشريعى والترويج والتنشيط والبنية التحتية والاستثمار والاتجاهات السياحية الحديثة، وحصل هذا البرنامج على دعم من القيادة السياسية وقامت منظمة السياحة العالمية باهداء، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، درع المنظمة تقديراً منها لدعم سيادته الفعال للقطاع السياحي من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في مصر، واسهامه فى استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة، وقد ادى تنفيذ محاور برنامج الاصلاح الهيلكى لتطوير قطاع السياحة إلى ارتفاع اعداد السائحين بنسبة 40 %، وتحقيق اعلى الايرادات الدولارية فى تاريخ مصر والتى وصلت إلى 12.6 مليار دولار فى ٢٠١٨/٢٠١٩، ودفع إلى تقدير قطاع السياحة عالميا كمحرك للتنمية المستدام، وكان هذا له انعكاس واضح على تحسن الاقتصاد المصرى، ولذلك كان اختيار الدكتورة رانيا المشاط هو الاختيار المثالى والنموذج المشرف لشخصية عام 2020".

وقد تسلمت السيدة/ شريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولى، نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، درع تكريم شخصية عام 2020، ضمن فاعليات مؤتمر رائدات التنمية والذى ناقش جهود الحكومة المصرية لتمكين المرأة اقتصاديا، واستراتيجيات دعم وتعزيز المرأة فى مجتمع الأعمال لرفعة الاقتصاد، بحضور السيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيدة/ عبير عصام، رئيس مجلس امناء المجلس العربى لسيدات الاعمال.

وخلال المؤتمر تم استعراض قصص نجاح عدد من رائدات الأعمال البارزات في مصر، ومناقشة أبرز البرامج والسياسات الفاعلة في دعم سيدات الأعمال في مختلف الدول العربية، وشهد المؤتمر، تكريم نحو 20 من سيدات الأعمال فى مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية في مصر والوطن العربي.