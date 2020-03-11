تحرير 719 محضر ضد مخالفات الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، العديد من الحملات على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، والتى أسفرت عن تحرير 719 محضر حيال المخالفات التي تم رصدها.

وتم تحرير 211 محضرا للمخابز لوجود مخالفات جاءت من بينها نقص وزن رغيف الخبز والعمل بدون ترخيص، إضافة إلى تحرير 449 محضر للأسواق لوجود مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ورصد حالات غش تجاري وعدم وجود شهادة صحية والذبح خارج المجزر، أما في ما يخص المواد البترولية فقد تم تحرير 59 محضر لعدم الإعلان عن أسعار الغاز ونقص وزن الإسطوانات.

وتستمر جهود المديرية للتأكد من الانضباط والالتزام بالمعايير والمواصفات المطلوبة للسلع المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه جميع المخالفات.

يأتي ذلك يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالمواصفات المقررة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.