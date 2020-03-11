الشيخ محمد يونس مديرا لأوقاف شمال سيناء

أكد المصدر الإعلامى بأوقاف شمال سيناء، بأن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار قد اعتمد قرارا بتكليف الشيخ محمد يونس علي يونس مديرا لأوقاف شمال سيناء خلفا للشيخ أمين عبد الواجد.

وأضاف المصدر الإعلامى، أن خطة الوزارة الهادفة إلى تغيير الفكر المغلوط والمفاهيم لدى بعض الشباب والاستمرار فى تكثيف الندوات والفاعليات والخطب التوجيهية والإرشادية عن موقف الإسلام من الأمراض وطرق مواجهتها وخطر الشائعات على الدولة والمجتمع.

وفتحت أوقاف شمال سيناء المركز الثقافى الإسلامى ومركز جامع النصر فى العريش، بخطة وزارية للعام الثانى على التوالى، بثلاثة أقسام فى العريش وبئر العبد ووسط سيناء.