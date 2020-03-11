محافظ أسيوط يبحث مع مدير "الاستثمار" سبل تنمية المناطق الصناعية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالمهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، لبحث مشاكل المستثمرين، ووضع حلول لها، وكذلك سبل تنمية المناطق الصناعية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الحوافز والتسهيلات، وتحسين المرافق والخدمات، بهدف جذب الاستثمارات الجديدة.

واستعرض "سعد " خلال اللقاء إمكانيات المحافظة، والموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بها، ومساحتها، وقطع الأراضي المستغلة، والمصانع العاملة ،والمتعثرة، والمشاكل التي تواجه صغار المستثمرين، ومدى تغطية المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء لهذه المناطق، واحتياج كل منها، وايجاد الحلول لها بالتنسيق مع كافة الجهات.

وأوضح مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، أن أسيوط تمتلك 8 مناطق صناعية، بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة، وهي منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، ودشلوط بأبوتيج، مشيرًا إلى منطقة الكوم الأحمر بالبداري، والتي تخضع للتقسيم لحين ترفيقها، إضافة إلى مناطق أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم.

ولفت إلى أن هذه المناطق تضم العديد من المشروعات والاستثمارات في مجالات مختلفة، وأنه يتم التنسيق بين المحافظة، والمستثمرين، ومجلس إدارة المناطق الصناعية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وصندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية، لتوفير مطالب واحتياجات المستثمرين، ودعم البنية الأساسية للمناطق الصناعية، ووضع حلول لتلك المشاكل في أسرع وقت ممكن.