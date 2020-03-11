تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل جديدة في واقعة "مافيا تصاريح الدفن"

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع مافيا فساد تصاريح الدفن بالسيدة زينب، والمتهم فيها مفتش صحة مكتب السيدة واثنين من الموظفين بالمكتب وعاطل، أن المتهمين زوروا تاريخ شهادة وفاة شخص متوفٍ؛ لتمكين شقيقه من الاستيلاء على ثروته.

وأوضحت التحقيقات بأنه جرى اكتشاف الواقعة عندما أخرج شقيق المتوفى أوراق ومستندات يؤكد لزوجة المتوفى ونجله أن شقيقة باع له أملاكه وتنازل عن أرصدته في البنوك قبل وفاته بيوم واحد، وعلى الفور أخطرت النيابة العامة، وتوصلت التحقيقات إلى أن شهادة الوفاة مؤرخة بتاريخ لاحق عن تاريخ الوفاة وتصريح الدفن.

وأضافت التحقيقات أنه بفحص تصريح الدفن وشهادة الوفاة تبين أنها صادرة بواسطة المتهمين، وهو ما يؤكد أن المتهمين هم من زورا شهادة الوفاة؛ لكي يمكنوا شقيق المتوفي من الاستيلاء على أملاك شقيقه ونقلها باسمه.

يذكر أن مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة ألقوا القبض على المتهمين الأربعة، وبتفتيش المتهم الرابع محمد الشاويش عثر بحوزته على 4 تصاريح دفن مختومة، وعلى بياض تمهيدًا لبيعها.