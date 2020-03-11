خريطة سقوط الأمطار في مصر.. و"التنبؤ بالفيضان" تنصح بعدم الخروج

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عدم استقرار الطقس بداية من الغد وحتى السبت المقبل، إذ يتوقع سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على بعض المناطق، ونشاط للعواصف الترابية والغبار.

وقررت رئاسة الوزراء تعطيل الدراسة في مصر غدًا، بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية بسبب توقعات بسوء الأحوال الجوية لمدة 3 أيام من الخميس وحتى السبت.

وأعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خريطة تساقط الأمطار عليها خلال الأيام المقبلة، وأوضحت أنّ الخميس 12 مارس، من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس، والدلتا، ووسط الصعيد وتمتد إلى الأنحاء كافة وقد تؤدي إلى سيول على السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس.

أما عن طقس الجمعة 13 مارس، فمن المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وبعض محافظات الوجه البحري وتقل شدتها على سيناء والقاهرة وشمال الصعيد.

ويمكنك الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم، وحتى بعد غد الجمعة، من خلال الصور التالية:

وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار، والتي تصل إلى سيول خاصة السواحل الشمالية والمناطق ذات الطبيعة الجبلية، مثل ارتداء ملابس ثقيلة، وعدم الخروج إلا إذا دعت الحاجة.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر، إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار اليوم، قد تكون غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وسيناء، وتقل شدتها على باقي السواحل الشمالية وخليج السويس ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

وأشار المركز، إلى توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من السواحل الشمالية وسيناء والتي قد تؤدي إلى السيول.