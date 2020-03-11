تعرف على صاحبة عربة كبدة زبادي.. فنانة شابة بدأت مشوارها مع محمد رمضان

أثارت الفنانة الشابة مروة الأزلي، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية، بعد انتشار صورًا لها من فيلمها الأخير "صندوق الدنيا"، والذي ما زال يعرض في السينمات حتى الآن.

وتُجسد "مروة" دور فتاة تُدعى "زبادي" وهي صاحبة عربة كبدة، في حارة شعبية، حيث ظهرت في الصور، وهي ترتدي عباءة ذات اللون الأخضر، إذ التقطت لها هذه الصور في الكواليس، لذلك اعتقد بعض رواد "السوشيال ميديا"، أنها صاحبة عربة كبدة حقيقية، في أحد شوارع المحروسة.

مروة الأزلي، بدايتها الفنية كانت عام 2009 تقريبًا، من خلال فيلم "عسل أسود" للفنان أحمد حلمي، حيث جسدت دور مضيفة الطائرة، كما ظهرت في مسلسل "فرقة ناجي عطا لله" للفنان عادل إمام، وكان الدور الأبرز لها والذي قدّمها للجمهور بشكلٍ واضح، هو فيلم "الألماني" للفنان محمد رمضان عام 2012، حيث ظهرت في دور "حبيبة" وهي الفتاة التي حبها بطل الفيلم.

وتوالت أعمال مروة الأزلي، بعد سنواتٍ عدّة، منهم مسلسلات "تفاحة آدم" و"عد تنازلي" و"فيفا أطاطا" و"شمس" و"أرض النفاق" و"ضد مجهول" و"لدينا أقوال أخرى" و"زلزال" و"بحر"، بالإضافة إلى فيلم "أسوار القمر" و"ممنوع الاقتراب أو التصوير".

وتتعاون الفنانة الشابة مع النجم محمد رمضان، للمرة الثالثة بعد "الألماني" و"زلزال"، إذ تُشارك في مسلسل "البرنس"، الذي سيُعرض في الماراثون الدرامي لشهر رمضان المُقبل، وهو من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان.