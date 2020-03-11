مدير معبد دندرة: حركة السياحة طبيعية..ولم تتأثر بفيروس كورونا

شهد معبد دندرة بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، توافد الأفواج السياحية من مختلف الجنسيات الأجنبية بمعدلاتها الطبيعية اليومية.

وقال الأثري، عبدالحكيم الصغير، مدير معبد دندرة لـ"الوطن"، إن حركة السياحة في معبد دندرة طبيعية ولم تتأثر بالإجراءات المفروضة ضد انتشار فيروس كورنا.

وأضاف أن عدد السائحين في المعبد اليوم بلغ 300 سائحا، مشيرا إلى أن هذا يقارب العدد الطبيعي، موضحًا أنهم وصلوا إلى المعبد من محافظة الأقصر والبحر الأحمر بواسطة حافلات كبيرة وصغيرة وبواخر نيلية، وفق برامجهم السياحية الموضوعة، وسط إجراءات أمنية مشددة.