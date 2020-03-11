العناني: منح طلاب جامعة حلوان تصريح مجاني لمدة عام لزيارة مناطق الآثار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اليوم، أعمال التجميل الفني، لجداريات طريق موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

يذكر أن الجداريات، نفذها طلاب جامعة حلوان بإشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بامتداد الموكب المخصص لنقل المومياوات الملكية، الذى يمتد من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد.

وأطلع الوزيران ورئيس جامعة حلوان، على الجداريات الفنية التي رسمها أساتذة وطلاب كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية بجامعة حلوان، في إطار المشاركة فى هذا الحدث المهم، كجزء من ترتيبات التحضير للموكب المهيب، ليخرج بمستوى يليق بعظمة الحضارة المصرية، وبالقيمة الكبيرة للمومياوات الملكية والآثار المصرية القديمة.

واستمع الوزيران ورئيس جامعة حلوان، إلى شرح مفصل من الطلاب المشاركين حول تصميم هذه الجداريات، الذي اعتمد على توثيق تراث الحضارة المصرية القديمة بطريقة فنية تراعي الأصول الفنية والمعان الرمزية والتعبيرية، وبأسلوب فني حديث يتماشى مع المجتمع المصرى المعاصر.

وأن تكون الرسوم مظللة، لتشبه النقش البارز المتبع فى الآثار المصرية القديمة، واختيار ألوان هادئة يغلب عليها اللون البنى أشبه بالمينوكروم؛ حتى تتماشى مع طبيعة الحجارة والألوان المستخدمة فى البانرات والعربات الخاصة بالمومياوات الملكية، كعنصر من عناصر التصميم فى الرسم على الحجارة، حيث استغرق العمل أسبوعًا كاملا، بإشراف من أساتذة كلياتهم.

وأشاد وزيرا التعليم العالى والآثار بالمستوى الفنى للجداريات، وبالجهد المبذول لإخراج هذا الحدث العالمى، بشكل يليق بعظمة الأجداد، وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

وأكد الوزيران أن ما نفذه الطلاب من عمل فني لتجميل ميدان سيمون بوليفار، أحد محطات موكب المومياوات الملكية، التي سيجري نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، عمل ينم عن حس وطني مسؤول تجاه وطنهم.

وأشارا إلى أن طلاب جامعة حلوان، قدموا لمصر ثلاث جداريات تحمل إشارات ودلالات الحضارة المصرية القديمة، وهي ما يتناسب مع مرور موكب المومياوات الملكية، الذي سيكون موكبًا عالميًا يليق بحضارة مصر القديمة، مثمنين هذا العمل الوطنى، وتوثيق الطلاب لمشاركتهم فى هذا الحدث التاريخى، باختيار حجر بكل حائط خرسانى، ليصبح حائطا تذكاريا يحتوى على أسمائهم كفريق عمل، مع أسماء المشرفين عليهم من أساتذتهم.

وأوضح الوزيران، أن تنفيذ الجداريات الفنية جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة وزارة السياحة والآثار، وجامعة حلوان، وعمداء الكليات المشاركة، وممثلى الشركة المنفذة للحدث لتجهيز المادة العلمية الخاصة بكل مومياء ونص بالخط الهيروغليفى، من كتاب الموتى وخراطيش بأسماء الملوك، وتقديم الاسكتشات المقترحة لتجميل الحوائط الخرسانية، التى تبدأ من ميدان سيمون بوليفار، وتنتهى بسفارة إيطاليا.

وقرر الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار، منح الطلاب والأساتذة المشرفين عليهم، تصريح مجاني لمدة عام لزيارة كل المناطق الأثرية، تقديرا لجهدهم وخدمتهم لوطنهم.

من جانبه أكد الدكتورماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن مشاركة الجامعة في تجميل طريق نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة، يأتى في إطار دور الجامعة المجتمعي لدعم نهضة الحركة الفنية فى الشارع المصرى، ورفع الثقافة البصرية والحسية والروح القومية فى المجتمع، فضلا عن الحرص على ظهور مصر فى أفضل صورة وأجمل مظهر حضارى وشعبى لها أمام العالم، أثناء مراسم نقل مومياوات ملوك مصر العظماء.

جدير بالذكر، أن عدد المومياوات والتوابيت التى سيجري نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، و17 تابوتًا ملكيًّا ترجع إلى عصر الأسر (17، 18، 19، 20)، وتشمل 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات منهم مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتى الأول، والملكات حتشبوت، والملك ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملك أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.

كما تجدر الإشارة، إلى أنه شارك فى تنفيذ هذه الفعالية، وزارات (السياحة والآثار، والتعليم العالي والبحث العلمي)، بالإضافة إلى جامعة حلوان، ومحافظة القاهرة، وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية، والمجلس الأعلى للآثار.