وزير الخارجية يسلم سلطان عمان رسالة من السيسي.. ويدعوه لزيارة مصر

استقبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سُلطان عُمان، اليوم، سامح شكري وزير الخارجية، وذلك في إطار الجولة التي يجريها لعدد من الدول العربية الشقيقة.

وذكر المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سلطان عمان، وتمنياته بالتوفيق للسُلطان في تولي المسؤولية ومواصلة العمل نحو المزيد من التقدم والرخاء للشعب العُماني الشقيق، مؤكدًا ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات متميزة وروابط أخوية وثيقة.

وأوضح حافظ، أن شكري سلم لسلطان عمان رسالة دعوة له لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.

كما سلم وزير الخارجية أيضاً رسالة الرئيس السيسي بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة، مُعرباً عن تقدير مصر لموقف سلطنة عُمان خلال رئاستها للاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية والذي دعمت خلاله القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة.

كما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن سُلطان عمان طلب نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُعربًا عن دعم بلاده المُستمر للشقيقة مصر في إطار العلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد آل سعيد موقف بلاده الثابت المُساند لمصر في ضوء العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وكون مصر هي العمق الاستراتيجي للمنطقة، ومشيرًا كذلك إلى مساندة السلطنة لمصر في موقفها من ملف سد النهضة.