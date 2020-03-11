طلاب هندسة زويل يشاركون في مسابقة SAE لتصميم طائرة دون طيار

يشارك 20 طالبا من قسم هندسة الطيران والفضاء بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، في أكبر مسابقة دولية على مستوى العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 1 أبريل حتى 4 أبريل في ولاية تكساس الأمريكية التي تنظمها SAE الدولية، من خلال تصينع وتصميم طائرة تعمل بجهاز تحكم عن بعد لحمل الأوزان الثقيلة دون طيار بمعدل استهلاك طاقة 1000 وات.

وأشار الدكتور مصطفى عبدالله رئيس قسم هندسة الطيران والفضاء بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، أنّ الدراسة داخل المدينة تهدف لإحداث تأثير محوري على المجتمع، من خلال الارتقاء بمستوى التعليم لمستوى عالمي، مضيفا أنّه تم دعم طلبة الطيران والفضاء لتنفيذ مشروعهم ومشاركتهم في أكبر المسابقات الدولية العالمية، وتمثيل مصر بها بأحدث ابتكاراتهم.

وأوضح عبدالله، أنّ الفريق ينافس 82 فريقا من مختلف دول العالم، لافتا إلى أنّها المشاركة الثانية على التوالي لطلاب هندسة الطيران والفضاء بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل في المسابقة بحجم طائرة أقل ومسافة إقلاع أقل ووزن أقل.

وأوضح الدكتور أحمد الطويل، أنّ الطائرة تزن نحو 9 كليوجرامات، وتستطيع حمل أوزان ثقيلة، وتعمل بجهاز التحكم عن بعد بواسطة مصدر محدود للقدرة الكهربية (1000 وات)، وبأقل تكلفة ممكنة.

وأشار الطالب محمد أشرف، إلى أنّ الهدف من المشروع نشر الوعي بهندسة الطيران والفضاء في مصر، والتركيز على التحديات الهندسية الكامنة في تقنيات المركبات الجوية الكهربائية غير المأهولة والتي يتم التحكم فيها عن بُعد.

يذكر أنّ Aero Design SAE أكبر مسابقة دولية تقام سنويا في مدينة لوس انجلوس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل تحديا حقيقيا للفرق المشاركة في مواجهة تطبيقات هندسية مشابهة للحياة الواقعية، كما تتولى الفرق المشاركة تصميم وتصنيع طائرة يتم التحكم بها، عن طريق جهاز للتحكم عن بعد ويمكنها حمل أقصى قدر من الحمولة مع مراعاة سلامة الهيكل وتحقيق أقل وزن ممكن للهيكل فارغ.