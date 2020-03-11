محافظ كفر الشيخ يتفقد المدرسة الثانوية الصناعية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، مدرسة كفرالشيخ الثانوية الصناعية بالمدينة، ووجه بتفعيل ممارسة الأنشطة الرياضية، لتنمية قدرات الطلاب، وتوسيع مداركهم من خلال الأنشطة التعليمية المختلفة.

وأشاد المحافظ، بالمنتجات التي أنتجها طلاب المدرسة الثانوية الصناعية، ومشاركتهم في توحيد الجهود لتجميل وتطوير مدينة كفر الشيخ، مشيرًا إلى ربط التعليم الفني بالمجتمع لثقل مهارات طلاب التعليم الفني، وتوفير العمالة الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الاستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطالب.

من جهة أخرى، تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال النظافة أمام مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ورفع الإشغالات ورفع الأتربة، وشددت على منع تواجد الدراجات البخارية أمام المديرية ، وتواصلت مع العميد سامح العزب وكيل إدارة مرور كفر الشيخ لوضع حواجز أمام المديرية ، للحفاظ على الشكل الجمالي، ومنع تواجد الباعة الجائلين .

كما عقدت وكيل الوزارة، اللقاء الجماهيري بمكتبها، بحضور عدد من قيادات المديرية، واستقبلت خلاله 25 من المعلمين وأولاء الأمور والمواطنين، للتعرف على مطالبهم وشكواهم.