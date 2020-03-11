طلب إحاطة برلماني لإحكام الرقابة على منتجات المنظفات لمواجهة كورونا

تقدم النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة إحكام الرقابة على منتجات المنظفات بمختلف أنواعها المتداولة بالسوق، في ظل الجهود المبذولة من الحكومة كإجراءات احترازية في مواجهة فيروس كورونا.

وتضمن الطلب أنه لا تزال الجهود القائمة من الدولة المصرية وكافة مؤسساتها في إجراءاتها الاحترازية نحو مواجهة فيروس كورونا مقدرة من الجميع، في ظل الشفافية والوضوح التي يتم التعامل مع أي حالة من الحالات التي يتم كشفها عبر الجهات المعنية، بجانب رؤى التوعية والتنوير والتثقيف بمختلف المحافظات للمواطنين لتوعيتهم.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن جهود الدولة المصرية لابد أن تمتد لأعمال الرقابة الحاسمة والفاعلة بالمجتمع، خاصة فيما يتعلق بمنتجات المنظفات التي يتم استخدامها من قبل المواطنين، فى ظل وجود بعض منعدمي الضمير الذين يستغلون مثل هذه الأزمات من خلال مصانع بير السلم التي تقوم بتصنيع المنتجات بدون أي رقابة أو تراخيص، مما تكون لها النتائج السلبية في النهاية على صحة المواطنين، وبدلا من اتخاذ إجراءاتهم الاحترازية من فيروس كورونا يصابوا بأمراض متعددة نتيجة المنتجات غير الصالحة التي تصنع في هذه المصانع غير المرخصة، مما يمثل مخالفة للمواصفات الصحية المنصوص عليها.

ولفت النائب، إلى أن منتجات المنظفات وخاصة المناديل المبللة التي يتم الاستسهال في استخدامها لابد أن يكون عليها مراقبة دقيقة وفاعلة لوجود العديد من التحذيرات العلمية الخاصة بضررها على صحة الأطفال والمواطنين، ومن ثم تصنيع أنواع منها عبر مصانع بير السلم، ستكون نتائجها السلبية على صحة المواطنين مضاعفة، ومن ثم أعمال الرقابة على منتجات المنظفات ضرورة مهمة فى ظل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين ومواجهة فيروس كورونا.