بعد انتشار كورونا.. سعفان: خلية أزمة فى اجتماع مستمر لمتابعة أحوال الجالية المصرية بالسعودية

يتابع وزير القوي العاملة محمد سعفان، علي مدار الساعة يوميا مع مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، من خلال غرفة عمليات أحوال العمالة المصرية للرد على أية استفسارات منهم، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، وخاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، التي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج تلقي عدة تقارير من مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

وفي تقرير من أحمد رجائي المستشار العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالرياض أشار إلي أن السفير أحمد فاروق رئيس البعثة سفير مصر بالرياض كون خلية أزمة تكون فى حالة اجتماع مستمر لمتابعة أحوال الجالية المصرية وتأمين ما يلزم من احتياجات لها والتنسيق التام بين مكتب التمثيل العمالي والشئون القنصلية ومندوبين من الجالية المصرية في جميع أنحاء المملكة.

وقال وليد عبد الرازق أحمد المستشار العمالي بجدة: إن وزارة الصحة بالمملكة رصد وسجلت حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، كان قادمًا من نيويورك، ومتجهًا إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة؛ إذ رصدت كاميرات الرقابة الصحية الحرارية ارتفاعًا في درجة حرارة المريض؛ فتم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة.

وكان الراكب موجودًا في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ14 يومًا السابقة لقدومه إلى مطار جدة، وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجَّلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد داخل السعودية 21 حالة.

وتُطمئن وزارة الصحة بالمملكة الجميع بأن جميع الحالات المعلنة معزولة حاليًا، وجارٍ التعامل معها، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وفي تقرير من المستشار العمالي طلعت محمد السيد ، بعمان - الأردن ، قال : إن في اطار الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الأردنية بسبب فيروس "كورونا" حمايه لصحه العاملين والمواطنين والعمالة الوافدة، قرر وزير العمل الأردني توقف إجازات العمالة الوافدة لخارج الأردن باستثناء حالات الخروج بلا عوده.

وعقد وزيرا الصحة الأردني الدكتور سعد جابر والدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة مؤتمرا مساء اليوم الثلاثاء في رئاسة الوزراء، للإعلان عن مجموعة إجراءات حكومية للتعامل مع فيروس كورونا، خاصة السفر من وإلى المملكة.

وقررت أيضا الصحة الأردنية، استثناء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والأجانب والمستثمرين والمقيمين في المملكة عند تطبيق هذه الإجراءات شريطة خضوعهم للإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة، وعدم السماح للقادمين من دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بالدخول إلى أراضي المملكة اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 16 مارس الجاري.

وفي تقرير من مكتب التمثيل العمالي بميلانو - إيطاليا قال مجدي سيد حسنين العمالي : إنه يؤدي مهامه علي أكمل وجه، وتوجه في صباح اليوم الأربعاء إلي أحدي المصالح الحكومية لحل مشاكل المصريين سواء في ميلانو أو الواردة من الخارجية من مصر، ويقوم بمتابعة أحوال المصريين في الأسواق للرفع من روحهم المعنوية، وبث الأمل فيهم .