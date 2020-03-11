تطهير 50 بئرا رومانيا لتخزين مياه الأمطار بالسلوم

أعلن الدكتور علي حزين، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، الانتهاء من تطهير 50 بئرًا رومانيًا، لجمع أكبر قدر من مياه الأمطار فى مدينة السلوم.

وقال "حزين"، اليوم الخميس، إن الآبار تقع في مناطق الرابية، وبق بق، والنصر، وأبوزريبة وأوجارين، ومنطقة حبون، والزاوية، وأن أعمال التطهير تجري من خلال مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء.

وأكد أن تطهير الآبار يأتي في إطار تقديم الدعم لأهالي ومزارعي الصحراء الغربية، لتجميع مياه الأمطار من خلال مركز بحوث الصحراء فى مطروح، ومشروع تمكين سبل العيش وخلق الأصول الثابتة للمجتمعات الهشة بمطروح التابع للجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة.

وأضاف أن المشروع يقوم بتقديم مساعدات من خلال تدخل الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى للمجتمعات البدوية بغرب مطروح، والتى تعاني من انعدام الخدمات الأساسية لبعدها عن المراكز والمدن الرئيسية، من خلال تحسين الخدمات التعليمية الأساسية وتقديمها داخل التجمع البدوى، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية بشكل مستمر للأسر وتوفير العلاج والوعى الصحى لهم.

وأكد الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المشروع قام على حصاد 40 ألف متر مكعب من مياه الأمطار بعد تطهير 24 بئرًا رومانيًا، تتراوح السعة التخزينية للآبار من 400 متر مكعب، وتصل حتى 3000 مترًا مكعبًا، مشيرًا إلى الانتهاء حاليًا من تنفيذ واستلام أعمال التطهير والتقشير لـ26 بئرًا بإجمالي 15973 مترًا مكعبًا للمرحلة الأولى، وكذلك تطهير 24 بئرًا، ما يوفر عدد ٢٤١٠٠ 24100 مترًا مكعباً من المياه.

ومن جانبه، قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن المحافظة تحرص على الاستفادة من مياه الأمطار، وتخزينها في خزانات عملاقة وآبار، مع تطهيرها أولًا بأول لاستخدامها فى ري الزراعات والشرب وتربية الأغنام والماشية، والاستفادة من إمكانيات مركز بحوث الصحراء والممثل فى مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.