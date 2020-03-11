نائب: حوادث عقر الكلاب الضالة تقع يوميا... والمصل غير متوفر

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، قبل قليل، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة ونائب أسيوط، بشأن إمداد مديريات الصحة بكميات إضافية من مصل عقر الكلاب.

وقال النائب محمد حمدى دسوقي، إنّ الكميات الموجودة غير كافية ولا تتناسب مع حالات الإصابة التي تحدث على مستوى محافظة أسيوط بأكملها، مضيفا: "عقر الكلاب ناقص وأحيانا غير متوفر، مما يتسبب في معاناة المواطنين في حالة إصابة أي مواطن بعقر من الكلاب خاصة الكلاب الضالة، وهذه الحوادث والحالات متكررة يوميا".