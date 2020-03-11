ألمانيا تعلن وفاة ثالث حالة بفيروس كورونا وإصابة 1296 شخصا

أعلنت ألمانيا اليوم الأربعاء تسجيل ثالث حالة وفاة على مستوى البلاد جراء فيروس "كورونا" المستجد، وذلك في ولاية شمال الراين- فيستفاليا، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 1296 حالة.

وقالت متحدثة باسم منطقة هاينسبرغ التابعة للولاية - في تصريح أوردته صحيفة (دي فيلت) الألمانية على موقعها الإلكتروني - إن المريض توفي في مستشفى المنطقة .

وتعد هذه هي ثالث حالة وفاة على التوالي يتم تسجيلها في ولاية شمال الراين - فيستفاليا، حيث توفي رجل في منطقة هاينسبرغ وامرأة في منطقة إيسن جراء إصابتهما بالفيروس وفقا للسلطات الألمانية.