قام بها رسول الله.. نصائح للمسلم عند نزول المطر والرعد والبرق والصواعق

تشهد مصر حالة من الطقس السيئ، المتوقع اليوم، وبحسب بيانات رسمية من الدولة فتم إعطاء إجازة للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال اليوم بسبب توقعات الطقس السيئ، كذلك نصحت الحكومة المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى.

وبحسب تقارير صادرة على موقع دار الإفتاء المصرية، فهناك عدد من الأدعية الواجبة على المسلم اتباعها أثناء تلك الأحوال، وتشمل