الحكومة للمواطنين: "الخروج بكرة للضرورة فقط"

قال أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، إنّ الحكومة أعلنت طقس الأيام المقبلة بمنتهى الشفافية، وأنّه لن يكون هناك أي مشكلات على الإطلاق في ظل استعداد الحكومة والمحافظات للأمر.

وأضاف هيكل، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في مجلس الوزراء قبل قليل، بحضور عدد من المسؤولين فى الدولة، أنّ الموطنين عليهم دور رئيسي للمساعدة في تحقيق ذلك، وهدف الإجازة تقليل التحركات على الطرق والمحاور، لتكون الطرق سهلة حال تحرك الحكومة لمواجهة أي حدث طارئ بشكل سهل وسريع، مطالبا المواطنين بالتحرك على الطرق في حالة الضرورة القصوى فقط.