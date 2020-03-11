شيريهان عن موجة الطقس السيئ: اللهم ارفع مقتك وغضبك عنّا

علقت الفنانة شيريهان على موجة الطقس السيئ المتوقع أن يضرب البلاد غدا، إذ غرّدت عبر حسابها الشخصي على تويتر: "إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قل: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ".

وأضافت شريهان: "اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وارحمنا يا أرحم الراحمين".

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرًا لظروف الطقس السيئ المتوقع غدًا، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار.

ويستثنى من القرار؛ العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.