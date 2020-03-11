عاجل.. وزير الإعلام السوداني: توقيف مشتبه بهم بمحاولة اغتيال حمدوك

قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، إنَّ مشتبه بهم بينهم أجانب تم توقيفهم على ذمة التحقيقات في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وحسبما أورد مصدر أمني، فإنَّ التحقيقات تجري مع المعتقلين منذ أمس الإثنين، مرجحًا أن يكون التفجير ناجمًا عن عبوة يتم التحكم فيها عن بعد.

ونجا رئيس الوزراء السوداني، الإثنين الماضي، من محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها باستخدام سيارة مفخخة.

وأكد حمدوك عقب نجاته من محاولة الاغتيال أنه بخير وصحة جيدة، مشددًا على أن "ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير".