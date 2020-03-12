"خيانة عبر الوتس اب".. الأمن يكشف تفاصيل جريمة قتل سيدة على يد زوجها

بعد مرور 5 سنوات على زواجهما.. انتهت بجريمة قتل بشعة، حيث سمع الزوج حديثا لزوجته مع شاب في التليفون، تتحدث معه "كلام إباحي"، وشاهد لها شات جنسي عبر الوتس اب، فانهال عليها بالضرب باليد والركل بالأقدام.. وقام بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وصنع مشنقة وعلقها في سقف غرفة النوم، ورتب الغرفة، وتوجه إلى قسم شرطة مركز سوهاج، وابلغ عن واقعة انتحار لزوجته.

بمجرد تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية من مباحث المباحث، تحت إشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، إلى مكان الواقعة، وتبين أن مسرح الجريمة عبارة عن شقة مكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وتبين عدم وجود آثار عنف فى الشقة، وسجلت القوات أن الجثة لسيدة في العقد الثاني من عمرها عثر عليها مشنوقة ومعلقة فى سقف الغرفة، وبمناظرة الجثة، تبين أن الضحية مصابة بكدمات وسحجات فى مختلف أنحاء جسدها نتيجة التعدى عليها بالضرب.

وبمناقشة الزوج أقر بأنه متزوج منذ 5 سنوات، ولديه طفلين، وأن زوجته انتحرت بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، وأنه عاد من عمله عثر عليها مشنوقة داخل غرفة النوم.

وبمواجهته بأن هناك آثار ضرب في مختلف أنحاء جسدها، ما يشير إلى أن أحدا قتلها، وأيضا تمت مواجهته بما جاء في المعاينة عن سلامة منافذ الشقة، وعدم بعثرة في محتويات الشقة، اعترف الزوج بأنه وراء الواقعة، وأقر أنه كان يشك في سلوك زوجته وكانت تخونه عبر التليفون، ورسائل واتس اب، إباحية، وتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.