لو أنت مسافر.. إزاي تقي نفسك من فيروس كورونا

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، حملة توعية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية أثناء السفر، واستمرار للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها نستعرض فيما يلي هذه النصائح:

طرق الوقاية من كورونا أثناء السفر

ـ تجنب السفر إذا كنت تعاني من الحمى والسعال، وإذا كنت مصابا بالحمى والسعال، وصعوبة التنفس، عليك أن تلتمس الرعاية الطبية مبكرا، وأخبر من يقدم لك خدمات الرعاية الصحية عن سفرياتك السابقة.

ـ حافظ على صحتك أثناء السفر، وتناول فقط الأطعمة المطهية جيدا، مع تجنب البصق في الأماكن العامة.

ـ تجنب المخالطة المباشرة، والسفر مع الحيوانات المريضة.

ـ إذا أصبحت مريضا أثناء السفر فأخبر طاقم العاملين، والتمس الرعاية الطبية مبكرا، وأخبر من يقدم لك الرعاية الصحية عن سفرياتك السابقة.

ـ عليك تغطية الأنف والفم أثناء العطس والسعال، بمنديل، أو بثني الكوع، ثم تخلص من المنديل على الفور مع ضرورة غسل الأيدي جيدا، في حالة كنت ترتدي قناع الوجه، تأكد من تغطية الفم والأنف، مع تجنب لمس القناع بمجرد ارتدائه، وتخلص على الفور من القناع وحيد الاستعمال في كل مرة، واغسل يديك يعد إزالة القناع.

ـ تجنب المخالطة اللصيقة مع الأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال، مع تنظيف اليدين باستمرار من خلال فركها بمطهر كحولي، أو غسلها بالمياه والصابون جيدا.

ـ تجنب لمس العينين، الأنف، الفم.