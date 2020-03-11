صور.. حماية المستهلك يطلق منفذه الإلكتروني لتلقي الشكاوى

أعلن جهاز حماية المستهلك، إطلاق المنفذ الإلكتروني لتلقي شكاوى المستهلكين، بطرح عدد من الشاشات الإلكترونية في عدة منافذ، على رأسها محطة مصر وعدة محطات بمترو الأنفاق، أبرزها محطتي السادات والعتبة، ومنفذ خاص بجامعة عين شمس.

وقال اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، لـ"الوطن"، إنّ التجربة تُطبق في مصر لأول مرة، إذ جرى طرح شاشات إلكترونية ليكتب المستهلك شكواه عبر الشاشات، بإدخال رقم هاتفه ونص الشكوى، مؤكدًا أنّ الجهاز يستقبل أى شكاوي، سواء المتعلقة بخدمة أو سلعة، وبعدها يطلب من الشاكي إرسال مستندات الشكوى عبر رقم الجهاز على واتس آب وهو 01281661880، بعدها يتسلم الشاكي الإيصال، ويتلقى اتصالا هاتفيًا من قسم الشكاوي بالجهاز خلال مدة أقصاها 5 أيام.

وشدد عبدالمعطي، على أنّه حال عدم إرسال الشاكي لمستندات تفند حيثية شكواه عبر واتس آب، لن ينظر للشكوى بمحمل الجد، موضحا أنّ تلك الوسيلة أحدث وسائل الجهاز للتسهيل على المواطنين، لتوصيل شكواهم للجهاز، وتشجيعهم على التواصل.