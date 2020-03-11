محافظ الغربية يضبط عددا من التكاتك يقودها أطفال صغار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال تطوير مزلقان قرية مسجد وصيف بزفتى، لمتابعة نسب التنفيذ والعمل على إزالة أي معوقات تؤخر الانتهاء من الأعمال.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم بمركز ومدينة زفتى، بحضور العميد أحمد يحيى عضو مجلس النواب، وأحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتى.

وخلال الجولة؛ وجه محافظ الغربية بالتنسيق مع الري وإعداد مقايسة توسعة كوبري قرية مسجد وصيف، لتوفير السيولة المرورية للقرية.

كما وجه بحجز عدد من مركبات التوك توك للسير بدون لوحات معدنية وقيادتها بواسطة أطفال صغار مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

كما تابع محافظ الغربية جولته بتفقد محطة ترحيل القمامة بزفتى، موجهاً بمواصلة أعمال نقل كافة التراكمات إلى المدفن الصحي بالسادات، مكلفاً رئيس المدينة بالتنسيق مع الري بعمل مقايسة تغطية الترعة بمدخل المدينة بطول 3300 متر لمنع أي تكدسات مرورية بمدخل المدينة.