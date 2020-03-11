تطهير أحياء مرسى مطروح من المخلفات لمواجهة كورونا

كثف مجلس مدينة مرسى مطروح، اليوم، جهود النظافة بمنطقة محدود الدخل بمدينة مرسى مطروح، لتطهير المناطق السكنية من القمامة، ورفع المخلفات التى تنقل الحشرات، وتتسبب فى نقل الفيروسات المعدية مثل "كورونا".

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال مروره الميداني بمنطقة محدودي الدخل، بمتابعة الارتقاء بالمظهر الحضاري والحفاظ على النظافة والصحة العامة.

وتمكنت حملة النظافة التى يقودها مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة اللواء وليد المعداوى من إزالة أكوام القمامة بين العمارات السكنية والمتراكمة منذ فترة بعيدة بواسطة العاملين، وباستخدام المعدات واللوادر.