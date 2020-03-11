"مياه القليوبية" تستعد لموجة الطقس السيئ بتطهير بالوعات الصرف

عقد المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتماعًا موسعًا، برؤساء القطاعات ومديري العموم ومديري الأفرع بالشركة، وذلك للاستعداد لمواجهة حالة الطقس السيئ المتوقعة غدًا.

واكد "مجاهد" ضرورة نشر وتجهيز المعدات وسيارات الكسح والشفاطات والطلمبات المحمولة والبدالات، وكذلك تجهيز المولدات، للاستعانة بها خلال أعمال رفع مياه الأمطار، وذلك اعتبارًا من اليوم في كافة المناطق المحددة، وطبقًا لخطة الطوارئ المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول.

وأشار "مجاهد" إلى ضرورة مراجعة تطهير بالوعات صرف الأمطار بالأنفاق والشوارع الرئيسية، وكذلك الطلمبات الموجودة بالأنفاق بالتنسيق مع رؤساء، موجهًا بتشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة الموقف والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.