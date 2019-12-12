تسبب الطقس السيء بالقليوبية والرياح الشديدة التي صاحبها سقوط الأمطار، في سقوط شجرة على أسلاك الكهرباء بقرية ميت كنانة التابعة لمدينة طوخ، مما أدت لقطع أسلاك الكهرباء وانقطاع الكهرباء عن بعض القرى بدائرة الوحدة.

من جانبه أشار محمد خيري، رئيس مجلس مدينة طوخ، إلى أنه فور تلقيه بلاغا من ريهام عبدالرحيم، رئيس الوحدة المحلية بقرية ميت كنانة، بسقوط شجرة بفعل الرياح الشديدة وتقطُع أسلاك الكهرباء، جرى التدخل بأطقم الطوارئ وإصلاح الأسلاك وإعادة التيار الكهربائي.

وأضاف رئيس المدينة، أنه منذ هطول الأمطار جرى الدفع بسيارات لشفط المياه في الأنفاق وأماكن تجمع المياه أولا بأول وهو ما أدى لسيولة الحركة المرورية بالمدينة وبالطريق الزراعي المار بها .

كانت تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في رفع حالة الاستعداد القصوى، والتيقظ لمواجهة سقوط أمطار موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة .

وأكد المحافظ على الدور الهام الذي تقوم به غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة تقديمها كامل المعاونة والإمكانات المتاحة في حاله حدوث أي طوارئ سيول أو أزمات قد تحدث، وكذلك التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة في حينه وعلى مدار اليوم .

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة والمدن والأحياء، لمواجهة أي حالات طارئة أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين المراكز والمدن والأحياء وفروع شركة الصرف الصحي والمرور والحماية المدنية والإسعاف، والصحة وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الرئيسية وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ.