محافظ الغربية يتابع المسح الطبي لأمراض سوء التغذية لتلاميذ زفتى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية في المدارس ضمن مبادرة 100 مليون صحة، والتي تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية وهي الأنيميا والسمنة والتقزم.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمدرسة شبر املس النموجية الابتدائية بمركز زفتى، لمتابعة أعمال الكشف على الطلاب وتسجيل البيانات والإحصائيات على قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة، وكذلك متابعة إنتظام العملية التعليمية بالمدرسة .

وأوضح محافظ الغربية، أن ما تقوم به الدولة الآن من عمل إحصائيات طبية وملفات صحية للمواطنين يستهدف النهوض بالمنظومة الصحية، والقضاء على الأمراض المتوطنة، ووضع تصور مستقبلي للخريطة الصحية للوطن.