لجنة لدراسة أسباب توقف مشروع قرى التوطين الحدودية بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لدراسة أسباب توقف مشروع قرى التوطين الجديدة بمنطقة الشب الحدودية، جنوب مركز باريس على الحدود المصرية السودانية.

وأضاف المحافظ، أن اللجنة ستباشر عملها بالتعاون والتنسيق مع هيئة مشروعات التنمية الزراعية، مع وضع حلول للاستفادة من قرى الشب الأربعة والأرض التابعة للهيئة بمنطقة القرية الثالثة بقرى درب الأربعين بمركز باريس.

وأشار المحافظ إلى إعداد دراسة للاستفادة من 8 آبار بمركز بلاط تابعين للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية في إقامة مشروعات زراعية تنموية بالمركز.