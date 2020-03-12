رئيس المحلة يوجه باستكمال مشروع الصرف الصحي بـ"محيي سعد"

باشر اللواء المهندس حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى بمحافظة الغربية، أثناء عقد اجتماع أمس بحضور رئيس حي ثانٍ ووكيل وزارة الري ومدير هندسة صرف شرق المحلة بوضع الآليات الرسمية التي تستهدف الإنهاء العاجل لأزمة غرق مساكن منطقة محيي سعد لمياه الصرف الصحي.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، بالتحرك العاجل لإنهاء أزمة الصرف الصحي بمنطقة محيي سعد "الوزارية" بمنطقة حي ثان المحلة.

وأشار رئيس مجلس المدينة إلى معاينة المنطقة على أرض الواقع وعقب هذه المعاينة، موجها بتطهير المجري المائي المجاورة لسور شركة مصر للغزل والنسيج مع تعميق بداية مصرف نمرة خمسة الغربي بطول 200 متر تقريبا حتى سور السكة الحديد ليستوعب كميات المياه الواردة من مصرف الشركة عن طريق البيارة والتي تصرف مياهها عن طريق سحارة أسفل ترعة الجنابية التاسعة وبحر الملاح.

وأشار "زين العابدين" إلى إشراف مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع المياه المتجمعة بشوارع المنطقة حفاظا على صالح المواطنين وتأمين أرواحهم.

وباشر رئيس مجلس المدينة تنفيذ حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامه بالطريق الدائري بمشاركة معدات وعمال 16 وحدة محلية وحي أول وحي ثانٍ تم خلالها رفع تقريبا 100 طن من القمامه وحوالي 20 طن من الأتربة والصفوة.

ونبه رئيس مجلس المدينة على جميع رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء بضرورة استمرار الحملة لمدة ثلاثة أيام وأنه يتم رفع الإشغالات الموجودة على الطريق في إطار هذه الحملات فى الفترة الجارية.