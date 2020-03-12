محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 11 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالأمس الاربعاء، تسليم 11 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كل الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، وعادل بزاوى، مدير الشؤون القانونية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية بملف الأراضي وإنهاء أي معوقات تظهر خلال العمل، مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كل الشروط القانونية، فضلًا عن سرعة إنهاء إجراءات التقنين بالمراكز والمدن، مشيراً إلى أن قرارات التقنين تعد إنجازا وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائي للتسعير، وبذلك يصل عقود التقنين إلى 393 عقد تقنين.

ووجَّه المحافظ، بالتسهيل على المواطن الذى لن تسمح ظروفه الاقتصادية بسداد قيمة الأرض، فيتم إثباتها بعمل بحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية، وزيارة ميدانية على أن يتم توثيقها بصورة وطلب من المواطن، ليتم التصديق عليها من اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، لافتًا إلى أنه إذا زاد المبلغ المُستحق عن نصف مليون جنيه سيتم عمل خصم 15% من قيمة الأراضي المستردة.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتفعيل قانون تقنين وضع اليد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وطبقًا للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب".