صور.. تنفيذا لمنع التجمعات.. إزالة خيام رجبية السيد البدوي في طنطا

أعلن عادل داود، رئيس حي أول طنطا، إرجاء الاحتفال برجبية السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات.

وأضاف مصدر أمني بمديرية أمن الغربية، أنه لن يجري السماح بإقامة احتفالات رجبية السيد البدوي، حيث جرى التنبية على أصحاب السرادقات بإلغائها.

ولفت إلى أنه جرى تشكيل حملة موسعة برئاسة العميد وسيم قنديل مأمور مرافق الغربية والرائد محمد علي وكيل قسم شرطة المرافق، والرائد مجدي الصباغ رئيس نقطة شرطة السيد البدوي، لمتابعة تنفيذ أصحاب السرادقات للقرار، ومنع افتراش محيط السيد البدوي أو الشوارع المؤدية له.

من جانبهم، أزال أصحاب السرادقات والخيام ومقيمي الاحتفالات، مخيماتهم تنفيذا للقرار وحفاظا على حياة المواطنين.