تعرف على طريقة الانضمام لمركز الدراسات وأبحاث اتحاد المحامين العرب

أعلن اتحاد المحامين العرب، عن فتح باب التقدم بطلبات الانضمام إلى مركز الدراسات والأبحاث للمحامين أعضاء الاتحاد لاختيار العناصر المتميزة في القانون، في إطار مجهودات الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، في الدفع قدما لتطوير منظومة البحث العلمي القانوني وتدعيم الأنشطة العلمية في الوطن العربي، ودعما للجانب العلمي والمعرفي وتطوير أداء الخدمات القانونية المقدمة للمحامين أعضاء الاتحاد.

"الوطن" ترصد الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الانضمام إلى مركز الدراسات والأبحاث، وفقا لما أعلنه الأمين العام للاتحاد ناصر الكريوين.

أن يكون من المحامين العاملين والمنتسبين إلى النقابة أو الهيئة أو الجمعية ببلدهم.

أن يكون مقيدا في جدول تمييز ودستورية.

أن يتقدم طالب الانضمام بطلب للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب برغبته في الانضمام لعضوية المركز وفقا للنموذج المعد لذلك، موضحا به كافة بياناته به جميع المستندات المطلوبة للانضمام.

ألا يكون من المنضمين لأي من اللجان أو المراكز أو الادارات التابعة لاتحاد المحامين العرب حيث لا يجوز الجمع بين عضوية المركز وعضوية ما سبق.

وعن الأوراق والمستندات المطلوبة للانضمام لمركز الدراسات والأبحاث.

طلب كتابي يقدم للأمين العام لاتحاد المحامين العرب بالرغبة في الانضمام لعضوية المركز وفقا للنموذج المعد لذلك

السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم

المستندات والأوراق المؤيدة لبيانات السيرة الذاتية

عدد 2 صورة شخصية حديثة

الشهادات العلمية بالقانون مصدق عليها من وزارة التعليم العالي ببلد المتقدم.

على أن تقدم الطلبات مرفق بها صورة المستندات المطلوبة للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بمقرها الكائن في القاهرة في مدة أقصاها شهر من تاريخ الإعلان.